وزير المالية: إطلاق مبادرة لمساعدة المتعثرين ضريبيًا

محمد معيط

مها أبوودن



كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إطلاق الوزارة مبادرة خلال الأسبوع المقبل لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.



وأضاف الوزير خلال جولته اليوم لمقر مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، بحضور ايهاب ابو عيش نائب الوزير، وعماد سامي رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة واسامة توكل مستشار الوزير لشئون الصرائب وعبد العظيم حسين رئيس المركز، أن الوزارة تترجم تصريحاتها لواقع عملي، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحدا أو تقيد حريته.



وأوضح معيط أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه خصوصا أن المجتمع بحاجة لكل جنيه من الضرائب لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.











