EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير المالية: إطلاق مبادرة لمساعدة المتعثرين ضريبيًا
الخميس 05 يوليه 2018 12:04 م
محمد معيط
أخر الأخبار
محمد معيط
مها أبوودن
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إطلاق الوزارة مبادرة خلال الأسبوع المقبل لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.
وأضاف الوزير خلال جولته اليوم لمقر مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، بحضور ايهاب ابو عيش نائب الوزير، وعماد سامي رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة واسامة توكل مستشار الوزير لشئون الصرائب وعبد العظيم حسين رئيس المركز، أن الوزارة تترجم تصريحاتها لواقع عملي، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحدا أو تقيد حريته.
وأوضح معيط أن الممول المتعثر عليه إثبات التزامه خصوصا أن المجتمع بحاجة لكل جنيه من الضرائب لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا