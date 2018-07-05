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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: نساعد كبار المنتجين حال التزامهم بسداد الضرائب
الخميس 05 يوليه 2018 11:58 ص
محمد معيط
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محمد معيط
مها أبوودن
شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التزام وزارة المالية بمساعدة كبار الممولين الذين يلتزمون بسداد حق الخزانة العامة من الصرائب.
ووجه معيط، قادة مركز كبار الممولين الضريبى، بتقديم كل التيسيرات القانونية لأى ممول، مشيرا الى أن الدولة تدعم الملتزمين لمساعدتهم على النمو والانتاج، التزاما بتوجه الدولة الحالى بمساعدة المستثمرين لتزويد الاستثمارات وتحريك عجلة النمو ومن ثم توفير الموارد اللازمة لتخفيض عجز الموازنة والدين العام.
وقال الوزير: ليس من مصلحة الدولة إبطاء فحص الملفات وبالتالى الحاق الضرر بالممول ومن ثم بطء تحصل الضريبة، مشددا على ضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات الضريبية.
الضرائب
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