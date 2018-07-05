الحكومة تبحث مع البنك الأوروبي تطوير قطاع الأعمال

البنك الأوروبي

أحمد عاشور



استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، السيدة كاترينا هانسن نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البنك والشركات التابعة للوزارة.



وتم التباحث حول سبل التعاون مع البنك فى عمليات إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة.



واستعرض خطة الوزارة لدراسة أوضاع الشركات والجهود الرامية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، فى ضوء دراسات قطاعية تقوم بها الشركات القابضة من خلال مكاتب استشارية متخصصة بما يسهم فى وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع هذه الشركات.



من جانبها، قدمت نائب مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر عرضًا حول الخدمات التى يقدمها البنك وأوجه التعاون المحتملة مع وزارة قطاع الأعمال العام سواء فى مشروعات تطوير الشركات أو فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص، والمشاركة فى تنظيم جولات ترويجية للفرص الاستثمارية بقطاع الأعمال العام فى الخارج. وقد أبدت استعداد البنك لإمداد الوزارة بدراسات سوقية للقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة.



كما وجهت كاترينا هانسن الدعوة للوزير لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة فى مؤتمر تنظمه وزارة التجارة البريطانية في شهر ديسمبر المقبل، والذى يحضره عدد كبير من رجال الأعمال البريطانيين.