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بورصة وشركات
«مصر لنشر المعلومات» تستغل 70 مليون جنيه سيولة لتمويل توسعاتها
الخميس 05 يوليه 2018 11:34 ص
أمن المعلومات
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أمن المعلومات
■ وتتفاوض مع 3 بنوك لتأجير «الراكات» الجديدة.. و 45 مليونا صافى ربح 2017
المال-خاص
كشف ماهر عشم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، أن شركته تعتزم رفع خدمات استضافة البيانات ومراكز المعلومات عبر إضافة نحو 190 «راك»، منها 20 خلال الأيام الراهنة، و170 كمرحلة ثانية.
و«الراك» هو الحيز الذى يستضيف وسائل الاتصال و«السيرفرات» ووحدات الذاكرة التخزينية وغيرها من الأدوات الخاصة باستضافة وتخزين واسترجاع البيانات بشكل لحظى وسريع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تمتلك سيولة تقدر بـ70 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها ستستغلها في تمويل توسعاتها المقبلة وذلك في ظل التكلفة المرتفعة لتجهيز وإضافة «الراك».
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، أن تكلفة تجهيز المكان الخاص بـ»الراك» مرتفعة ومتغيرة، وتقدر بـ400 ألف جنيه تقريبًا دون حساب تكلفة استيراد «الراك» نفسه.
وأشار عشم إلى أن شركته تتفاوض مع 3 بنوك محلية لتأجير عدد من الراكات التي يتم تجهيزها حاليًا، لافتا إلى أن منهم بنك حكومي يتفاوض على تأجير 20 «راك» بمفرده، نظرًا لأن مبنى البنك الحالي آيل للسقوط.
يُذكر أن «مصر لنشر المعلومات» تأسست فى 1999 كشركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للبورصة المصرية، وفى 2009 غيرت EGID شكلها القانونى لتصبح شراكة ما بين البورصة المصرية بنسبة ملكية %55 وناسداك أو إم إكس NASDAQOMX بالرصيد المتبقى %45.
وفى 2002 حصلت EGID على الحق الحصرى لبث بيانات البورصة المصرية محليا ودوليا، كما أسست EGID فى 2007 برنامجا متكاملا للتداول لشركات الوساطة المالية أو شركات التداول بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول التقنية القائمة بذاتها لتساعد الشركات الأعضاء أو شركات التداول.
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