«جمعية التعاونى» تؤمن على لاعبى النادى الأهلى

الأهلى 55

المال ــ خاص



فازت شركة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بالتأمين على أعضاء الفريق الأول بالنادى الأهلى وتشمل الوثيقة 28 لاعبًا بالقلعة الحمراء.



كشف حمدى عبد المولى، وسيط العملية، أن قيمة تأمين الوثيقة تبلغ 300 ألف جنيه لكل لاعب بإجمالى 8.4 مليون جنيه لأعضاء الفريق.



وأشار إلى التأمين على اللاعبين بموجب وثيقة الحوادث الشخصية والتى تغطى مخاطر الوفاة بحادث، وكذلك العجز الكلى والجزئى المستديمين.



ولفت إلى أن الوثيقة بمثابة مظلة حماية تأمينية للاعبين لكون الشركة تسدد مبلغ التعويض كاملاً فى حالتى الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم، أما حال العجز الجزئى المستديم فيتم صرف جزء من التعويض وفقا لنسبة العجز الذى يحدده تقرير من جهة طبية حكومية معتمدة.



وأوضح أنه فى حال وفاة اللاعب يحصل الورثة على التعويض بعد استيفاء المستندات وهى أصل وثيقة التأمين وشهادة الوفاة، أما فى حالتى العجز الكلى والجزئى المستديمين فيصرف التعويض بعد استيفاء تقرير طبى يدل على نسبة العجز سواء كان كليا أوجزئيًا لتحديد مبلغ التعويض المستحق.



من ناحية أخرى أشار عبدالمولى إلى أنه تواصل مع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لعرض مشروع للتأمين على جميع الرياضيين فى مصر وعددهم 5 ملايين رياضى فى جميع أنواع الرياضة والأندية ومراكز الشباب، وجار دراسة التغطية من قبل الوزارة والتى تشمل التأمين على كل رياضى بمبلغ 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم، فيما يتم صرف نسبة من المبلغ فى حالة العجز الجزئى المستديم، وفقا لنسبة العجز بموجب تقرير طبى.



وأضاف أن التغطية تشمل العلاج الطبى بمبلغ 5000 جنيه والأجهزة التعويضية بمبلغ تأمينى 3000 جنيه، وكذلك مصاريف نقل الجثمان فى حالة الوفاة لا قدر الله بمبلغ تأمينى 3000 جنيه، مستبعدا التأمين على إصابات الملاعب، نظرا لأن التأمين عليها يكون بتكلفة أعلى لحاجة تلك الإصابات للعلاج بالخارج فى كثير من الأحيان بفاتورة علاج باهظة.



وطالب الدولة بتبنى مشروع التأمين على الرياضيين فى مصر، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت وفاة بعض اللاعبين بمراكز الشباب، وكذلك بعض الحكام التابعين لاتحاد الكرة، وفى حال وجود تأمين سيحصل ذوو الرياضيين على مبلغ تعويض 100 ألف جنيه تساعدهم فى مواجهة صعوبات الحياة.