قطاع التأمين يستعد لتطبيق المعيار المحاسبى IFRS9

الاتحاد المصرى للتأمين

الشاذلى جمعة



يدرس الاتحاد المصرى للتأمين تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9، أسوة بالبنوك، والذى يتعلق بقيمة المخصصات الفنية، ونموذج كفاية رأس المال، كما يفرض تكوين احتياطى مخاطر من صافى الربح بعد الضريبة عن عام 2017 بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الائتمانية.



وتبدأ الشركات فى تطبيق المعيار فى 2020، بحسب ما ذكره مدير مالى بأحد شركات التأمين لـ«المال»، مضيفاً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث إصدار قرار ملزم بتطبيقه عام 2020، لافتا إلى أن المعيار أداة هامة لقياس الأصول والالتزامات، وقدرتها على مواجهة المخاطر، كما يتعلق بمعدل الأداء وإدارة البيانات وتحليلاتها.



وأوضح السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات - أن قطاع التأمين يعتمد على إدارة الأخطار، ولديه مخصصات قانونية مثل مخصص التقلبات العكسية، ومخصص التعويضات تحت التسوية، وذلك لمواجهة أى مخاطر والتزامات محتملة، والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، بجانب قيام الشركات بإبرام اتفاقيات إعادة تأمين مع شركات عالمية، لنقل جزء كبير من الأخطار إليها.



وطالب بضرورة توضيح آلية تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9 بشركات التأمين تدريجياً، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بعمل مخصصات إضافية، عبر استقطاع جزء من الأرباح حال اكتتاب الشركة فى عملية بها مخاطرة كبيرة، بهدف حماية المركز المالى.



وأوضح أن تجنيب المخصصات لا يمنع استثمارها فى قنوات حددها القانون 10 لسنة 1981، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، ولوائحهما التنفيذية حتى تحقق الشركات عائداً جيداً، وفى نفس الوقت تحمى حقوق حملة الوثائق.