الإسكندرية للكهرباء نستثمر 310 ملايين جنيه

الشبكة القومية للكهرباء

■ عكاشة: خطط لتركيب 50 محولا جديدًا و 130 ألف عداد



عمر سالم



رصدت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة، 310 ملايين جنيه استثمارات للعام المالى الجديد من أجل زيادة القدرة الاستيعابية وتقليل الفاقد.



كشف حمدى عكاشة، رئيس الشركة فى تصريح لـ«المـال»، عن أن الاستثمارات مقسمة بواقع 130 مليون جنيه، تمويلا من الموارد الذاتية، و180 مليون جنيه قروضاً، لافتا إلى أن المبالغ المرصودة سوف توجه لزيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض والمتوسط، لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة وتقليل الفقد.



أضاف أن قيمة القرض البالغة 180 مليون جنيه تمثل جزءاً من نصيب شركة الإسكندرية من القرض الذى وقعت عليه «القابضة للكهرباء» مؤخرا مع بنكى الأهلى ومصر بقيمة 19 مليار جنيه، وكان نصيب الشركة منه 330 مليون جنيه.



كشف عن أن الشركة انتهت من تنفيذ 58.6 كم من كابلات جهد متوسط مختلفة المقاطع، و45.7 كم متر كابلات جهد منخفض مختلفة المقاطع، 58.6 كم متر كابلات هوائية رباعية مختلفة المقاطع، و70 محولًا مختلف القدرات، نهاية يونيو الماضى.



أضاف أن عدد المحطات الشمسية التى تم تركيبها وتشغيلها فى نطاق الشركة نهاية مايو الماضى بلغ 32 محطة بإجمالى قدرة 958 كيلووات، كما تم تركيب 1.09 مليون «لمبة لد» ما حقق وفراً سنوياً فى القدرة بلغ 71.6 ميجاوات.



أوضح عكاشة أن الشركة تخطط لإدخال التيار الكهربائى إلى 130 ألف مشترك جديد خلال العام المالى الجديد مقابل 150 ألفًا، وتركيب باقى العدادات للمشتركين الذين قاموا بسداد قيمة المقايسة، وتقوم الشركة حالياً بصيانة جميع الخطوط والكابلات الهوائية والأكشاك، استعداداً للصيف المقبل.



أشار إلى أن الشركة انتهت من تغيير غالبية الخطوط الهوائية، إلى أخرى أرضية بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، من أجل تحسين الشبكة الكهربائية، استعداداً للصيف الحالى.



كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولى.