طرح كراسة شروط القطار السريع ومونوريل 6 أكتوبر الأسبوع المقبل

وزارة النقل

مدحت إسماعيل



أكدت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن وزارتى النقل، والإسكان، سيطرحان على التحالفات العالمية والمحلية المؤهلة، شراء كراسة شروط مشروعي القطار السريع «العين السخنة - العلمين الجديدة»، وقطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر، الأسبوع المقبل.



وأضافت أنه من المقرر توقيع العقد النهائى خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعين، وتحديد الفترة الزمنية لموعد غلق باب الشراء، وأوضحت المصادر أن الطرح سيتم على 16 تحالفًا تم تأهيلها خلال الفترة الماضية، موزعة بواقع 10 شركات مقاولات محلية وعالمية للقطار السريع، و6 لتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة –6 أكتوبر.



ولفتت إلى أن مكتب سيسترا الفرنسى SYSTRA، وأيكوم الأمريكى AECOM، انتهيا من إعداد مواصفات كراسة المشروع الأول، ومكتب خطيب وعلمى، انتهى من كراسة شروط الثانى، نهاية الأسبوع الماضى، وقامت اللجان الداخلية المشتركة بالوزارتين بمراجعة كراسات الشروط.

وكشفت أن بعض الشروط تشمل توفير عرض مالى يغطى بشكل كامل الشق الأجنبى من الأعمال بفائدة بسيطة، مع السماح بفترة سداد طويلة، مشيرة إلى أن تكلفة المشروعين تقترب من 7 مليارات دولار.



يبلغ طول القطار السريع نحو 534 كيلو متر خط سكة حديد مزدوج لنقل الركاب والبضائع، بدون أى تقاطعات سطحية، ويساهم فى ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة السكك الحديدية الحالية، وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى مينائى السخنة والإسكندرية، ويساهم فى تعزيز مخططات التنمية على امتداد مسار الخط.



و«المونوريل» عبارة عن خط نقل سريع، يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة، بطول 35 كيلو متراً فى مرحلته الأولى، وتبلغ سعته القصوى مليون راكب يومياً تقريباً، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، وتصل مرحلته الأولى إلى 10 محطات هى: المنطقة الصناعية لمدينة 6 أكتوبر، وجامع الحصرى، وأكتوبر الجديدة، إضافة إلى ميدان جهينة، وزايد، وهايبر، فضلاً عن - طريق إسكندرية الصحراوى، والمنصورية، والطريق الدائرى، وجامعة الدول العربية.