EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
دراسة تحذر من أدوية تستخدم لعلاج آلام الظهر
الخميس 05 يوليه 2018 03:08 ص
تناول الأسبرين لا يقي من سرطان القولون دوماً! متابعات: أشارت نتائج دراسة إلى أنه على الرغم من أ
أخر الأخبار
تناول الأسبرين لا يقي من سرطان القولون دوماً! متابعات: أشارت نتائج دراسة إلى أنه على الرغم من أ
وكالات
أفادت دراسة أسترالية حديثة بأن الأدوية المضادة للصرع، التي تستخدم على نطاق واسع لعلاج آلام أسفل الظهر، غير فعالة ويمكن أن ينتج عن تناولها تأثيرات ضارة على الجسم.
الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة سيدني الأسترالية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Canadian Medical Association Journal) العلمية.
ومضادات الصرع أو مضادات النوبات هي أدوية تستعمل للوقاية من نوبات الصرع، كما تستعمل لعلاج أمراض أخرى كالقلق والاضطراب ثنائي القطب وأيضاً كمسكّن للألم.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع وصف مضادات الصرع كأدوية لعلاج آلام أسفل الظهر بنسبة 535٪ في السنوات العشر الماضية، وفقاً لدراسات حديثة ترصد اتجاهات علاجات آلام الظهر.
ولرصد فاعلية تلك الأدوية في علاج آلام أسفل الظهر، أجرى الفريق 9 تجارب على مجموعة من مرضى آلام أسفل الظهر الذين تلقوا مضادات الصرع.
وكشفت النتائج أن تلك الأدوية غير فعالة ويمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على الجسم ناتجة عن التفاعلات الدوائية.
وقال الدكتور أوليفر إنكه، قائد فريق البحث: لقد أظهرت دراستنا وجود أدلة قوية على أن مضادات الصرع الشائعة غير فعالة في تخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة، ويصاحبها خطر متزايد مرتبط بالتفاعلات الدوائية في الجسم.
وأضاف إنكه، أن هذه النتائج تدعم المبادئ التوجيهية الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي لا توصي باستخدام مضادات الصرع كعلاج لآلام أسفل الظهر.
ووفقاً لدراسة سابقة، فإن حوالي 80% من الأمريكيين يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، كما أن أكثر من ثلث البالغين يقولون إن آلام أسفل الظهر قد تؤثر على أداء مهامهم اليومية.
وحسب الدراسة، تؤثر آلام الظهر على الملايين من الأشخاص حول العالم، وهي السبب الرئيسي للعجز والإعاقة في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن آلام الظهر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تؤثر على 35.1% من السكان، فيما يتأثر 6.9 % بآلام الظهر المزمنة.
وكانت دراسة سابقة كشفت أن حوالي 80% من الأمريكيين يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، كما أن أكثر من ثلث البالغين يقولون إن آلام أسفل الظهر قد تؤثر على أداء مهامهم اليومية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا