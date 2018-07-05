ماجدة الرومي وكاظم الساهر نجوم مهرجان قرطاج الدولي

ماجدة الرومي وكاظم الساهر

رويترز



أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، أمس الأربعاء، برنامج الدورة الرابعة والخمسين لأعرق المهرجانات الفنية التونسية وضم مجموعة من نجوم الغناء العرب والأجانب إضافة لعروض موسيقية ومسرحية متنوعة.



وتقام الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 13 يوليو تموز إلى 17 أغسطس على المسرح الأثري الروماني بقرطاج.



وقال مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ”اختارت إدارة المهرجان عروضا فنية غنائية وموسيقية ومسرحية وسينمائية متنوعة وحاولت أن تحافظ على مستوى جيد يلبي كل الأذواق في ظل الميزانية المالية المرصودة للمهرجان“.



وأضاف ”الفنانون المشاركون في الدورة الجديدة من المهرجان يتمتعون بجماهيرية كبيرة في تونس أمثال كاظم الساهر وماجدة الرومي وأمينة فاخت“.



وتفتتح الدورة الجديدة بحفل موسيقي بعنوان (من قرطاج إلى اشبيلية) للموسيقي التونسي محمد الأسود من إنتاج مهرجان قرطاج ويقدم نماذج من موسيقى المالوف التونسي والجزائري والمغربي والأندلسي.



ويشارك في العرض الفنانين زياد غرسة ودرصاف الحمداني من تونس وعبير العابد من المغرب وعباس الريغي من الجزائر وماري مارينا من إسبانيا.



وتعود نجمة الطرب التونسية أمينة فاخت للصعود على مسرح قرطاج بعد غياب طويل بإحياء حفلين غنائيين في 21 و24 يوليو.



وكانت المطربة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى مختلف الفئات العمرية ابتعدت عن الأضواء منذ فترة طويلة ولم تشارك في المهرجانات الفنية الكبرى منذ عام 2010.



وسيكون النجم اللبناني مارسيل خليفة من بين نجوم المهرجان بتقديم عرضه يوم 26 يوليو تموز بينما يقام حفل العراقي كاظم الساهر يوم 31 يوليو تموز ثم تحيي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها يوم 15 أغسطس.



ويستضيف المهرجان النجمة يسرى المحنوش والفنانة هالة المالكي وحسان الدوس من تونس ومن لبنان ملحم زين وهبة طوجي ومن مصر آبو وياسمين علي ومن فلسطين أمل مرقص وأمير دندن.



ومن العروض الأجنبية يستضيف المهرجان المغني والملحن وكاتب الأغاني الفرنسي ويلي وليام وكينجي جيراك نجم برنامج (ذا فويس) النسخة الفرنسية ويقدم لجمهوره العرض الموسيقي (جوسبال 100 صوت) المكون من 100 فنان وعازف من 25 جنسية.



ويشمل برنامج المهرجان عرض (الحضرة 3) للموسيقى الصوفية للمخرج التونسي الفاضل الجزيري وعرضا موسيقيا تونسيا بعنوان (ميراث) وعرضا للباليه الصيني وعرضا للأطفال بعنوان (بينيكيو) لجان جيشو من فرنسا.



ويختتم المهرجان بعرض ضخم بعنوان (24 عطر) للموسيقي التونسي محمد علي كمون.