غدًا.. المالية تعرض منظومة gfmis بالبرلمان

ياسمين فواز

تعقد اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها في العاشرة من صباح غدٍ الخميس؛ لعرض وزارة المالية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis.