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اقتصاد وأسواق
غدًا.. المالية تعرض منظومة gfmis بالبرلمان
الأربعاء 04 يوليه 2018 10:26 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
ياسمين فواز
تعقد اللجنة الفرعية المشكَّلة من لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعًا لها في العاشرة من صباح غدٍ الخميس؛ لعرض وزارة المالية منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis.
وأوضحت سيلفيا نبيل أن وزارة المالية ستقوم بعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وكيفية ربطها بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنظومة التعاون الدولي وبنك الاستثمار.
وأضافت أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis مختصة بإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة إلكترونيا من خلال ميكنة الوحدات الحسابية، وهو أمر شديد الأهمية وخطوة مهمة في إطار تحويل التعاملات الحكومية إلى إلكترونية؛ لمواكبة التقدم، وسهولة متابعتها.
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