بالصور.. ضبط كمية من أجهزة التنصت والتجسس

كتبت مها أبوودن



ضبطت جمارك الطرود البريدية محاولة تهريب لكمية من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون، ودواعي الأمن القومي.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج اشتبه محمد فتحي رئيس الوردية فى مشمول بوليصة الشحن رقم الفرعية رقم GE946103275WW من البوليصة الكلية 077-97559162 الواردة من الإمارات، وهى عبارة عن 3 طرود أجهزة إلكترونية بوزن 45 كيلوجراما.



وبالتفتيش تبين وجود 1211 ساعة يد وفلاشات وأجهزة التنصت، وأجهزة تتبع، ولمبات وشواحن، والجميع مزود بكاميرات للتنصت والتجسس محظور دخولها.

