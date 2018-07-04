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تطبيق برتوكول معاملة المرضى السودانيين أسوة بالمصريين
الأربعاء 04 يوليه 2018 09:52 م
تطبيق برتوكول معاملة المرضى السودانيين أسوة بالمصريين
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تطبيق برتوكول معاملة المرضى السودانيين أسوة بالمصريين
متابعات
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تطبيق البرتكول الموقع مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر والخاص بمعاملة المرضى السودانيين أسوة بنظرائهم المصريين.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء السودان، قال وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة - في اجتماع مجلس الوزير؛ اليوم - إن وزيرة الصحة والسكان بمصر دكتورة هالة زايد عند لقائه بها مؤخراً بالقاهرة وافقت على تطبيق البرتكول الخاص بمعاملة المرضى السودانيين بنظرائهم المصريين، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار معالجة قضايا المرضى والذين يذهبون لتلقي العلاج بالقاهرة .
وأكد الوزير أن قضية مرضى الكلى الراغبين في الزراعة كانت حاضرة في اللقاء، وعلى تنفيذ كل ماسبق الاتفاق عليه، وشدد على الحزم والصرامة في الإجراءات المتعلقة بنقل الكلى منعا للتلاعب، على أن يضطلع بذلك القمسيون الطبي.
على صعيد متصل شدد الوزيرعلى وجوب مراجعة هيكل الوزارة من الناحية القانونية والشرعية، وان يكون وفقا للاحتياجات دون إغفال لأي من الفئات المكونة للصحة.
وقال وكيل الوزارة دكتور عصام محمد عبدالله، إن الوزارة بدأت فعليا في مراجعة الهيكل بتكوين لجنة من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وديوان شؤون الخدمة.
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