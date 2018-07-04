البورصة تختبر مستوى مقاومة 16570 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقع محللون أن تتجه البورصة المصرية لاختبار مستوى المقاومة 16570 نقطة الخميس، وحال اختراقه فستتجه صعودًا صوب 16900 نقطة بالمدى المتوسط.



وأنهت البورصة تعاملات جلسة - الأربعاء - على تراجعات جماعية سجل فيها المؤشر الرئيسي egx30 هبوطًا بنسبة 0.68% ليصل إلى 16309 نقاط، كما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.44% عند 804 نقاط، ومثله المؤشر اﻷوسع نطاقًا egx100 بنسبة 0.81% ليصل إلى 2047 نقطة .



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 711 مليون جنيه، فيما هيمن التراجع على غالبية اﻷسهم المتداولة، فمن بين الإجمالي تراجع أداء 86 سهما وصعد 44 آخرون فيما لم يتغير أداء 41، وسجل رأس المال السوقي 904.4 مليار جنيه فاقدًا 6.5 مليار لينهى تعاملات الأربعاء عند 910.9 مليار جنيه.



قال إبراهيم النمر، مدير إدارة البحوث بشركة "النعيم"، إن مؤشر البورصة الرئيسي يختبر خلال الفترة الراهنة مستوى المقاومة 16570 نقطة، وتخطى تلك المنطقة يفتح له الباب لمزيد من الصعود صوب 16650 نقطة كمستهدف أول ثم 16950 كمستهدف ثان، وحدد مستوى وقف الخسائر عند 15780 نقطة.



وعلى صعيد اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة قال النمر إن المؤشر هبط من مستوى المقاومة 820 نقطة واقترب من نقطة الدعم 790، وفي حال عدم قدرته على التماسك والثبات أعلى مستوى الدعم قد يدفع به للتراجع صوب نطاق الدعم 750 -765 نقطة، موضحًا أنهُ يختبر خلال الفترة الراهنة مستوى 810 نقاط.



في السياق ذاته، قال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة "رويال" لتداول اﻷوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي في طريقه لاختبار مستوى 16500 نقطة بشرط ظهور قوى شرائية تدفعه ﻷعلى.



ولفت حسن إلي أن تحركات مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة أعلى منطقة 800 نقطة تُشير الى استقرار أداء، ونصح المتعاملين بالتريث خلال الفترة الحالية لحين استقرار أداء السوق.



واتجهت تعاملات المصريين بختام تعاملات أمس للشراء بقيمة بلغت 42.9 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بقيمة بلغت 8 و34.4 مليون جنيه على التوالي، واستحوذ المصريون على 85% من إجمالي التعاملات مقابل 8% للأجانب و7% للعرب.