هاشتاج #أبوتريكة في المركز الثاني على تويتر

أحمد صبري



تصدر هاشتاج #ابوتريكة المركز الثاني على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر كما كان الموضوع الأكثر نقاشا خلال الساعات الأخيرة على موقع "فيسبوك".



وكانت محكمة النقض ألغت قرار إدراج أبوتريكة وآخرين على قوائم الإرهاب وتقرير إعادة الدعوى لمحكمة الجنايات.



وامتلات مواقع التواصل الاجتماعي بالتهانى لأبو تريكة وطالبوه بالعودة لمصر وعدم الالتفات للمحرضين ضده، كما قام بالتهنئة بعض المشاهير مثل الفنان أحمد السقا، أثارت جدلا واسعا .

