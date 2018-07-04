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نقل وملاحة
«المترو»: أغلقنا محطة مترو المرج الجديدة لسلامة الركاب
الأربعاء 04 يوليه 2018 07:52 م
مترو
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مترو
أحمد صبرى
قال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم هيئة المترو، إن إغلاق محطة مترو المرج الجديدة جاء بعد طلب الشركة المطورة للمحطة؛ حفاظا على سلامة الركاب، وتقليل وقت الانتظار بينها وبين محطة المرج القديمة لثلاث دقائق فقط، مؤكدا أنه سيتم إنشاء محطة علوية وساحة انتظار للركاب واسعة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة فى مصر" على قناة الحياة، أن تكلفة تلك التطويرات تنقسم بين 19 مليون يورو لجعل المحطة علوية و100 مليون جنيه لازدواج المحطتين، مؤكدا أن تلك التطويرات لن تزيد عن 5 أشهر.
مترو الأنفاق
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