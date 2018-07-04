الانتهاء من قبول طلبات 100 سائق للعمل بإحدى دول الخليج.. الخميس

دعاء حسني





تنتهي وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس، من قبول طلبات 100 راغب في العمل على مهنة سائق مركبة خفيفة، ومعدلات ثقيلة للعمل لدى شركة للتجارة والمقاولات، بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات الداخلية من وإلى العمل، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.





وبدأت لجنة الاختبارات الشخصية الموفدة من دولة العمل في اختيار المتقدمين بطلباتهم، تحت إشراف الوزارة.





وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة سائق مركبة خفيفة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 سنة، والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه مصري تقريبًا.









كما تطلب الشركة سائق معدات ثقيلة الخبرة 3 سنوات فأكثر، والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب يتراوح بعملة دولة العمل ما يوازي من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا.





وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، سار لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات الخبرة، وصورة شخصية، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.





وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.



