تغييرات جديدة بشركة مصر للطيران

مصر للطيران



دعاء محمود



أصدر الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً اليوم بندب إيهاب غازي للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.



وشمل القرار أيضا تكليف المهندس محمد فتح الله للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وأيمن ثابت للعمل رئيسا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.