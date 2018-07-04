رئيس إيران: عقوبات ترامب جريمة.. وحكومته لن تستمر للأبد

حسن روحانى

رويترز



قال حسن روحاني، الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران "جريمة وعدوان"، داعيًا الحكومات الأوروبية ودولاً أخرى إلى التصدي لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران.



وقال روحاني، أثناء زيارة لفيينا: "إيران ستجتاز هذه الجولة من العقوبات الأمريكية مثلما اجتازتها من قبل، هذه الحكومة الأمريكية لن تظل في موقعها للأبد... لكن التاريخ سيحكم على الدول الأخرى استنادا إلى ما تفعله اليوم".