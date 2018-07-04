مجلس الجامعات الخاصة يعتمد ضوابط التنسيق للعام الجديد

مجلس الجامعات8

المال - خاص



أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دور الجامعات في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وخاصة خلال فترة الإجازة الدراسية، مشيرًا إلى استعداد معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال الأفواج الطلابية من كل الجامعات للمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بالمعهد.



وطالب الوزير خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رؤساء الجامعات بترشيح 30 طالبا وطالبة من المتميزين و10 من شباب أعضاء هيئة التدريس عن كل جامعة للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب المقرر عقده في جامعة القاهرة الإثنين 16 يوليو الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي سيتم فيها تكريم عددٍ من الطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا.



وقرر المجلس بمشاركة الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب مدارس STEM، وأوائل الثانوية العامة، وكذلك أبناء الشهداء والمصابين، بما يتفق مع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك بكل جامعة.



واعتمد المجلس الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2018-2019، حيث سيتم تطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على أن تبدأ الشريحة الأولى يوم 29-7-2018 حتى 8-8-2018، والشريحة الثانية 9-8-2018 حتى آخر أغسطس المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالي: 95% الطب البشرى، و90% كليات “طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي”، و80% الهندسة، و70% كليتا “الفنون التطبيقية- العلوم الطبية التطبيقية”، و70% كليتا “علوم الحاسب- التكنولوجيا الحيوية”، و60% كليات “الاقتصاد والعلوم السياسية- الإدارة”، و62% كليات “اللغات والترجمة، الإعلام”، و55% بقية الكليات.



كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، مرفق بها إيصال من مكتب التنسيق الرئيسي يفيد بتسلّم المكتب لأصول الشهادات والمستندات.



وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة.