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سيـــاســة
رئيس وزراء اليابان يلغي زيارة لإيران
الأربعاء 04 يوليه 2018 06:08 م
اليابان
أخر الأخبار
اليابان
رويترز
قالت وكالة كيودو للأنباء، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ألغى زيارة لإيران هذا الشهر، فيما يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا متشددا حيال طهران.
وأكدت كيودو أن الزيارة التي كانت ستصبح الأولى لزعيم ياباني لإيران منذ 40 عاما كان مقررا أن تكون جزءا من جولة لرئيس الوزراء في الشرق الأوسط تبدأ يوم 11 يوليو.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر في الحكومة أن اليابان أبلغت إيران بأن آبي لن يتمكن من زيارة طهران رغم ترتيبات كانت تتخذها لمحادثات يجريها مع الرئيس حسن روحاني.
ومع ذلك قال موتوسادا ماتانو وهو متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن شيئا لم يتقرر بشأن خطط سفر آبي إلى الخارج.
واتخذ قرار عدم زيارة إيران على ضوء حملة ترامب لعزل طهران وخنق صادراتها النفطية بعد أن قرر الرئيس الأمريكي في مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015. وحثت الولايات المتحدة اليابان وحلفاءها الآخرين على وقف شراء النفط الإيراني تماما بحلول الرابع من نوفمبر.
وأشارت كيودو إلى أن اليابان التي ربطتها تقليديا علاقات مستقرة مع إيران التي اعتمدت عليها عشرات السنين كمصدر رئيسي للنفط، أبلغت إدارة ترامب بأنها ليس بإمكانها قطع أو وقف استيراد مزيد من الخام من إيران خشية أن يكون في ذلك مخاطر على اقتصادها.
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