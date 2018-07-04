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بورصة وشركات
العالمية للاستثمار تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأسمالها
الأربعاء 04 يوليه 2018 06:07 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة العالمية للاستثمار والتنمية تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليونًا إلى 45 مليون جنيه، بزيادة قدرها 15 مليون جنيه موزعة على 3 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للواحد، مسددة بالكامل من حساب توزيع أرباح العام والأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليونًا إلى 100 مليون جنيه.
وسجلت الشركة انخفاضًا فى صافى أرباحها خلال 2017 بنسبة 86.8% إلى 1.7 مليون جنيه، مقابل أرباح 12.9 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 30 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.
البورصة المصرية
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