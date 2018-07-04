رئيس الوزراء يعلن إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي

مجلس الوزراء

أ.ش.أ



أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي 2018".



ومن المقرر أن تكون "جائزة مصر للتميز الحكومي" جائزة سنوية تمنح كل عام تحت رعاية رئيس الجمهورية.



جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" الذي تقيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.



و"جائزة مصر للتميز الحكومي 2018" هي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية، وهي مخصصة للمؤسسات والأفراد، وموزعة على فئتين هما التميز المؤسسي والتميز الوظيفي.





