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بورصة وشركات
البورصة تدرس مستندات زيادة رأسمال الإسكندرية للخدمات الطبية
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:56 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد تقدمت إليها بمستندات قيد زيادة رأس المال، وجارٍ فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 99.5 مليون جنيه إلى 105,4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5.8 مليون جنيه، موزعة على 732,050 سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات للواحد، تمويلاً من حصة المساهمين فى توزيعات الأرباح عن عام 31 ديسمبر 2017.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 31 مارس الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 99.5 مليون جنيه، إلى 105.4 مليون بزيادة 5.8 مليون، موزعة على 732 ألف سهم بقيمة اسمية 8 جنيهات، عن طريق توزيع أسهم مجانية.
ومن المقرر توزيع سهم واحد لكل مالك سبعة عشرة سهم أصلى، من نصيب المساهمين فى صافى أرباح الشركة عن العام المالى 31 ديسمبر 2017.
وحققت الشركة صافى أرباح 14.6 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 17.9 مليون جنيه في 2016.
البورصة المصرية
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