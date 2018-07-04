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اتصالات وتكنولوجيا
شركة تجار مصر تجمع 50 % من رأسمالها
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:52 م
مشتركى المحمول
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مشتركى المحمول
محمود جمال
كشف محمد المهدى، المؤسس والرئيس الشرفى لنقابة تجار الاتصالات والمحمول، عن تلقى شركة تجار مصر للتجارة والتوزيع - تحت التأسيس – طلبات من 30 تاجرًا، للمساهمة فى رأسمالها البالغ 20 مليون جنيه كمرحلة أولى.
ومن المعروف أن الشركة الجديدة تخطط لزيادة رأسمالها إلى 50 مليون جنيه بعد مرور عام، ويرجع سبب إنشائها إلى رغبة تجار المحمول فى خلق كيان قوى قادر على المنافسة ومواجهة تقلبات الأسواق.
وأوضح المهدى لـ "المال"، أنه تم جمع 10 ملايين من رأسمال الشركة حتى الآن، ويصل نصيب التاجر الواحد إلى 10 آلاف جنيه بهدف إتاحة الفرصة لاشراك صغار التاجر.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستعمل فى مجال بيع أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسوارتها كمرحلة أولى، وعقد اجتماعين للأعضاء المؤسسين على مدار يومى 23 و30 يونيو الماضى، وضمت ممثلين من شركات زمزم والهدى ومالتى تريد والعالمية وهمسات والعمدة ونصار.
الاتصالات
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