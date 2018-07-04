EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
السعودية تمنح جزر القمر 22 مليون دولار
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:47 م
علم السعودية
أخر الأخبار
علم السعودية
رويترز
وقعت السعودية اتفاقات مع جزر القمر بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في تمويل البنية التحتية للمياه والطرق في الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، بينما تسعى الرياض لتوسيع شبكة حلفائها في مواجهة منافسين بمنطقة الخليج.
وقال مسؤولون في جزر القمر إن الاتفاقات وُقعت خلال اجتماع في موروني عاصمة جزر القمر يوم الثلاثاء بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ومضيفه الرئيس غزالي عثماني.
وقال يحيى محمد إلياس، مستشار الرئيس للشؤون العربية للصحفيين، إن الوزير السعودي يحمل رسالة من الملك سلمان.
وأضاف أن السعودية مستعدة لدعم مواطني جزر القمر في سعيهم لأن يكون لديهم دولة صاعدة بحلول 2030.
وقطعت جزر القمر العلاقات مع إيران، الخصم اللدود للمملكة، في عام 2016 ومع قطر، وهي منافس آخر في المنطقة، في يونيو 2017.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا