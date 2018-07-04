السعودية تمنح جزر القمر 22 مليون دولار

علم السعودية

رويترز



وقعت السعودية اتفاقات مع جزر القمر بقيمة 22 مليون دولار للمساعدة في تمويل البنية التحتية للمياه والطرق في الجزيرة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي، بينما تسعى الرياض لتوسيع شبكة حلفائها في مواجهة منافسين بمنطقة الخليج.



وقال مسؤولون في جزر القمر إن الاتفاقات وُقعت خلال اجتماع في موروني عاصمة جزر القمر يوم الثلاثاء بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ومضيفه الرئيس غزالي عثماني.



وقال يحيى محمد إلياس، مستشار الرئيس للشؤون العربية للصحفيين، إن الوزير السعودي يحمل رسالة من الملك سلمان.



وأضاف أن السعودية مستعدة لدعم مواطني جزر القمر في سعيهم لأن يكون لديهم دولة صاعدة بحلول 2030.



وقطعت جزر القمر العلاقات مع إيران، الخصم اللدود للمملكة، في عام 2016 ومع قطر، وهي منافس آخر في المنطقة، في يونيو 2017.