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سيـــاســة
زيارة برلمانية مرتقبة للدوما الروسي أكتوبرالمقبل
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:44 م
زيارة برلمانية مرتقبة للدوما الروسي أكتوبرالمقبل
أخر الأخبار
زيارة برلمانية مرتقبة للدوما الروسي أكتوبرالمقبل
ياسمين فواز
عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، للتشاور وإجراء مباحثات مع سيرجي كيربتشنكوف (سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة).
تناول اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وروسيا خاصة أن العلاقات المصرية الروسية تشهد تطوراً إيجابياً على كافة الأصعدة.
وأكد طارق رضوان رئيس اللجنة على أهمية دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين ووعد ببحث القيام بزيارة برلمانية إلى البرلمان الروسي في بداية دور الانعقاد القادم.
ومن جانبه أكد السفير الروسي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بروسيا وعلى حجم التعاون بين البلدين، مبديا رغبته في ضرورة تبادل الزيارات بين البرلمانيين من البلدين.
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