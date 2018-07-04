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سيـــاســة
خطة النواب: برنامج الحكومة ثمرة تعاون برلماني لعامين
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:39 م
النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار
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النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار
ياسمين فواز
قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030وموازنة البرامج والآداء، أن برنامج الحكومة مقدم ومبني علي مبدأ موازنة البرامج والآداء، وتحديدا استخدام النموذج المعتمد لموازنة البرامج والآداء، والذي هو ثمرة تعاون البرلمان والحكومة ونتيجة عمل استمر لعامين.
وأوضحت سيلفيا نبيل أن هذا النموذج لموازنة البرامج والآداء تم اعتماده من خلال وزارة المالية والتخطيط بناءعلى طلب اللجنة، وخروج هذا البرنامج بهذا الشكل يعكس أهمية التعاون بين البرلمان والحكومة وما يمكن أن ينجزاه معا في تطوير مجالات كثيرة للوطن.
وأضافت نبيل أن هذا النموذج المعتمد هو الذي طبقت عليه الوزارات الـ١٦ موازنة البرامج والأداء لهذا العام، موثق في الملحق الثالث لتقرير الموازنة العامة للدولة لسنة ١٨/١٩.
وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن استخدام موازنة البرامج والآداء في بيان الحكومة يساعد البرلمان في متابعة آداء الحكومة، والمشروعات التي طرحتها، من خلال الأهداف الاستراتيجية، والبرامج الرئيسية والفرعية، وقياس مؤشرات الآداء الخاصة بها، ويساعد في تطبيق استراتيجية 2030 بشكل أفضل.
وأوضحت نبيل أن اللجنة الفرعية، بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط حققت نجاحا كبيرا بتحويل موازنة 16 وزارة إلي البرامج والآداء، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق موازنة البرامج والآداء علي كافة الوزارات، وهو الأمر الذي سيسهل كثيرا متابعة آدائها ومعرفة أوجه القصور والخلل، وتحديد مواطن الفساد والقضاء عليها.
وأشارت إلى أن البرلمان سيدرس برنامج الحكومة بشكل تفصيلي، إلا أن تقديم بيان الحكومة طبقا لموازنة البرامج والآداء بهذا الشكل، خطوة جيدة نحو تطبيق موازنة البرامج والآداء.
وأكدت سيلفيا نبيل أن من أهم النقاط التي أوضحها برنامج الحكومة هي وجود أهداف استراتيجية واضحة مقسمة الي برامج رئيسية وفرعية ولها مؤشرات قياس اداء والمسئولية واضحة لكل برنامج، وهو شكل جديد لبرنامج الحكومة لم يكن موجود من قبل.
وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين البرلمان والحكومة فيما يخص البرامج والآداء واستراتيجية 2030.
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