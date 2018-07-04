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بورصة وشركات
لمواجهة خسائرها المتزايدة.. العربية للشحن تشكل لجنة لتعظيم الإيرادات
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:37 م
الشركة العربية للشحن والتفريغ
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الشركة العربية للشحن والتفريغ
منى عبدالباري
شكلت الشركة المتحدة للشحن والتفريغ لجنة فنية من خارجها تضم مستشارين للشؤون التجارية والهندسية وخبراء تسويق وحركة وموارد بشرية وشؤون هندسية تهدف لدعم قدرات الشركة على جلب تعاقدات جديدة لتوليد منافع اقتصادية للشركة.
ووفقا لإفصاح من الشركة للبورصة اليوم تختص اللجنة بعدة مهام أبرزها متابعة الخطة العامة للشركة، و متابعة تطوير العمل بهدف رفع معدلات الأداء والإنتاج، والتأكد من تطبيق نظام الجودة بالشركة، و متابعة تنفيذ خطة الاختبار، وتنسيق احتياجات الشركة التدريبية .
ويأتي هذا القرار تزامنا مع ارتفاع خسائر الشركة، إلى 21 مليون جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من العام المالي 2017 – 2018، مقارنة بـ 20 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وخلال الفترة المذكورة (يوليو 2017 – مايو 2018) سجلت إيرادات الشركة 16.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 9.8 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت المصروفات 37.8 مليون جنيه.
وجاءت النتائج المحققة جاءت غير متوافقة بالمرة مع مستهدفات (العربية للشحن) في موازنتها التقديرية للعام المالي الحالي، وكانت ترمي خلال الفترة المذكورة لتحقيق صافي أرباح بقيمة 1.1 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 30.6 مليون جنيه ومصروفات 29.4 مليون جنيه.
يشار إلى أن "العربية للشحن" تستهدف إيرادات بقيمة 26,310 مليون جنيه، وعجزاً بقيمة 13.4 مليون جنيه العام المالي 2017 – 2018.
يشار إلى أن سهم العربية للشحن خسر نحو 25% من قيمته منذ تداولات مطلع العام الحالي حيث تراجع من مستوى 1.53 جنيه بداية العام، إلى 1.15 جنيه نهاية تداولات اليوم.
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