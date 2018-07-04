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بورصة وشركات
2.6 مليون سهم متضرر من الشطب يستجيب لعرض شراء ميراكو
الأربعاء 04 يوليه 2018 05:01 م
مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو 66
أخر الأخبار
مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو 66
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة، إن حجم أوامر البيع المسجلة على أسهم شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو، بلغ 2.6 مليون سهم تقريبًا، بنهاية جلسة اليوم الأربعاء.
وفتحت البورصة سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 27 يونيو الجارى، وحتى نهاية 4 يوليو المقبل، لتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالمتضررين من الشطب الاختيارى للشركة بسعر 130.9 جنيه للسهم.
ووافقت عمومية الشركة فى 8 يناير 2018 على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبًا اختياريًا، وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من القرار بما فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 7 يونيو الجارى، على سير مصر لصناعة التبريد والتكييف - ميراكو في إجراءات الشطب الاختياري.
ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
البورصة المصرية
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