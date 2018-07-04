مجلس إدارة المقاصة يجتمع لبحث قرار استبعاد محمد عبدالسلام.. غدًا

شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى

أحمد علي



كشف عوني عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة الحالي، والفائز بعضوية المجلس في دورته الجديدة، عن اجتماع مجلس الإدارة -غدًا الخميس- لبحث قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استبعاد محمد عبدالسلام، رئيس الشركة الحالي من قوائم المرشحين على منصب الرئاسة في الدورة الجديدة.



يُذكر أن محكمة القضاء الإداري، قد قررت السبت الماضي، باستبعاد محمد عبدالسلام، من قوائم المرشحين لمخالفته شروط الترشح فيما يتعلق بالجمع بين عدد من الماصب التنفيذية بشركات مختلفة.



وتقدم "عبدالسلام" باستشكال على قرار المحكمة صباح يوم الانتخابات -الإثنين- من أجل إيقاف تنفيذ الحكم ومواصلة المنافسة على المنصب، لكن المحكمة قررت رفض الشق المستعجل ونظر الشق الموضوعي يوم 22 يوليو الجاري.



وبناءًا على قرار المحكمة، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم -الأربعاء- استبعاد "عبدالسلام" من قوائم المرشحين على منصب إدارة شركة "مصر المقاصة" وتكليف مجلس الإدارة الحالي بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد في موعد أقصاه 30 يوليو الجاري.



وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ "المال"، أنه وفقًا لبيان الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الجمعية العمومية ستقوم بالتصويت على ترشح أشرف الضبع، المرشح الوحيد على منصب رئاسة "مصر المقاصة"، موضحًا أنه يستلزم لفوز "الضبع" حصوله على نسبة 50% + 1 من إجمالي أصوات الأعضاء.



وأوضح أن مجلس الإدارة سيناقش غدًا تحديد موعد لدعوة الجمعية العمومية للشركة لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد قبل المهلة المحددة من الهيئة العامة للرقابة المالية.