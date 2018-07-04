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بورصة وشركات
الرقابة المالية تستبعد محمد عبدالسلام من انتخابات المقاصة
الأربعاء 04 يوليه 2018 04:15 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال - خاص
قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قررت استبعاد اللواء محمد سليمان عبد السلام، من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بما يترتب على ذلك آثار إعمالاً ونفاذاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الأمر.
وأوضح عبدالمعطي، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى ( القائم ) بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة فى موعد أقصاه 30/7/2018.
وقالت الهيئة إن هذا القرار يأتي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بتاريخ 30/6/2018، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 47937 لسنة 72 ق، والقاضى بالاستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 30/6/2018 فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق بما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من المحكمة نفسها فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام من السيد / محمد سليمان عبد السلام القاضى برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018 المشار إليه.
الرقابة المالية
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