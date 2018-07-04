العروبة للسمسرة تقدم للبورصة مستندات مد الأجل 25 عاما

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية، إن شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية تقدمت بمستتدات تعديل النظام الأساسي الخاص بمد أجل الشركة لمدة 25 سنة أخرى وجاري فحصها لعرضها على لجنة القيد.



ووافقت عمومية الشركة، في أبريل الماضي، على مدّ أجلها 25 عامًا جديدة، تنتهي 19 أبريل 2044.



وسجلت الشركة صافي خسائر قدرها 1.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 401 ألف جنيه خلال 2016.



وأرجعت الشركة الخسارة إلى قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في نوفمبر 2016.



تأسست الشركة عام 1987 للعمل في مجال السمسرة بالبورصة المصرية، ويبلغ رأسمال الشركة 24.5 مليون جنيه، موزعًا على 24.5 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.



