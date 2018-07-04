«عز العرب» تضخ 100 مليون جنيه لخدمات ما بعد البيع بالقاهرة

فولفو S90

أحمد عوض



قال محمد غازى، مدير عام قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بمجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وسيتروين وبروتون، إن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات 100 مليون جنيه لتدشين مركز خدمة خاص بأعمال السمكرة والدهان بالقاهرة خلال 2018.



وكان هشام عز العرب، رئيس مجموعة عز العرب للسيارات، أكد فى تصريحات سابقة أن شركته ستضخ 100 مليون جنيه أخرى فى إنشاء مركزى لخدمة العلامات التى تستحوذ على وكالتها فى القاهرة والإسكندرية بتقنية 3S التى تشمل صيانة وعرض وبيع قطع الغيار.



وأكد أن خطة المجموعة تركز على تطوير ورفع كفاءة قطاع خدمات خدمات ما بعد البيع والصيانة من خلال توظيف الكوادر الفنية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وتطوير وتزويد المراكز بالمعدات الحديثة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات بمراكز الصيانة من خلال شبكة الموزعين فى مختلف المحافظات.



وأوضح أن معدلات الإقبال على مراكز الصيانة شهدت ارتفاعًا لتصل إلى 1200 عميل شهريًّا؛ بفضل إطلاق الحملات التسويقية وبرامج المتابعة الدورية مع العملاء بعد إتمام عمليات الإصلاح، بالإضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 150 مركبة فى اليوم الواحد.



كما استبعد غازى، الوقوف على إجمالى عمليات الاصلاحات والصيانات المستهدفة خلال 2018؛ لأسباب تتعلق التغييرات التى تشهدها السوق من خلال خروج موديلات من حيز الضمان، وإدخال طرازات جديدة بديلا عنها.



ولفت إلى أن المجموعة قد جهزت مركزًا متنقلًا فى الساحل الشمالى لإتمام أعمال الصيانات الدورية للسيارات، وذلك بالتزامن مع توافد العملاء فى تلك المناطق.



جدير بالذكر أن مجموعة عز العرب للسيارات طرحت طرازين هى «فولفو XC60» و«ستروبن DS7»، وموديلات 2019 من علامات فولفو وسيتروين خلال النصف اﻷول من 2018، كما أنها تخطط لطرح 3 طرازات من «بروتون» هى «بريفى واكسورا وساجا» بالسوق خلال الفترة المقبلة.