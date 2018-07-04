«المالية» تؤكد دعمها لمنظومة التأمين الصحى الجديدة

محمد معيط

■ مصدر حكومى: الخزانة تتحمل الاشتراكات عن 12 مليون فرد



مها أبو ودن



أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الهيئة تساند المنظومة الجديدة للتأمين الصحى، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة تلتزم بدعم الأعباء المالية لها، لا سيما خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل، وتطبيق معايير الجودة، واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا.



قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الخزانة العامة تتحمل اشتراكات التأمين الصحى، عن غير القادرين من أصحاب المعاشات، والدخول المنخفضة، يقدر أعدادهم 12 مليون مشترك.



خلال الاجتماع الأول بين وزير المالية مع وزير الصحة، اتفقا على عدة محاور، أبرزها وضع مهام واضحة ومُحددة لجميع الجهات المشاركة فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفق توقيتات زمنية لكل مهمة، والإسراع فى تشكيل لجنة وزارية عليا، لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.





اقترح معيط خلال الاجتماع، تشكيل لجنة أخرى فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، ومجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة فى أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.



من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك تقييم دقيق للوضع الحالى للمنظومة الصحية فى مصر، على أرض الواقع، شمل عدة جوانب، هى المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحى، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالى يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.



بشأن آليات تسجيل المشاركين فى المنظومة الصحية الجديدة، المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد، اتفق معيط على أن بيانات المشاركين فى المنظومة من هيئة التأمين الصحى، التى لديها بيانات المشتركين بنظام التأمين الصحى الحالى فى محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقى التأمين الاجتماعى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى القطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعى بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية، وغير القادرين هى الأساس فى قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.



فى هذا الإطار قال وزير المالية، إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم فى منظومة التأمين الصحى الجديدة.



أكد وزير المالية أن اللجنة الفنية مُشكلة من خبراء فى القطاع الصحى وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام ومستقلين، وتتولى مسؤولية تسعير جميع الخدمات الصحية التى تغطيها المنظومة الجديدة، يُعاد النظر فى هذه الأسعار دوريًا.



اتفقا على أن يكون هناك لجنة مشتركة لإدارة آلية التحول من الوضع الحالى لهيئة التأمين الصحى إلى المنظومة الجديدة ماليًا وإداريًا ووظيفيًا، على أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من وزارتى الصحة والسكان، والمالية، وهيئة التأمين الصحى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



أما عن تأثيرات تطبيق المنظومة الجديدة من الناحية الاقتصادية، قال أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بداية من مطلع يوليو الجارى، يحمل الشركات رسوما إضافية تقدر بنسبة %2 على الإيراد، يسمى رسم تكافل.



أكد العربى أن الرسم يسهم فى زيادة معدلات التضخم، ويضطر المنتج لإضافة هذا الرسم إلى تكاليفهم، ما يؤدى فى زيادة أسعار المنتجات.



