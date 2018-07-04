«سوهاج الوطنية» تنشئ مصنع مكرونة باستثمارات 189 مليون جنيه

مكرونة 5

شريف عمر



تعتزم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، إنشاء مصنع مكرونة بمحافظة سوهاج، باستثمارات تقارب 189 مليون جنيه، فى اطار خطتها للتوسع فى مجال الصناعات الغذائية.



مؤخراً أعلنت إدارة البورصة عودة التداول على أسهم الشركة، وفقا لآلية الأوامر بسوق خارج المقصورة بعد 10 أعوام، من وقف التداول فى 13 نوفمبر 2007، بعد تعديل بيانات إصدار أسهم الشركة، فى ضوء المبررات التى قدمتها الشركة وعلى مسؤوليتها.



قال مصدر بالشركة إن الأخيرة تلجأ لتخفيض رأسمالها من 21.7 مليون جنيه، إلى 4.5 مليون جنيه، لتخفيض الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال الأعوام الماضية، التى قاربت 17.5 مليون جنيه، على أن يعقبها التقدم بنشرة اكتتاب لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإجراء زيادة نقدية لرأس المال، توظف فى تمويل توسعات الصناعات الغذائية.



أشار المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة تسعى لإنشاء مصنع مكرونة بطاقة 4 أطنان فى الساعة، وإجراء مناقصة عالمية للحصول على أفضل عرض من شركات المقاولات العالمية المتخصصة فى هذا النوع من الاستثمار.



تابع: «التكلفة الاستثمارية الآولية للمشروع تقارب 189 مليون جنيه، والاعتماد على الموارد الذاتية، وتمويلات المساهمين، فى صورة زيادة رأس المال، ومن المخطط بدء الإنتاج التجريبى للمصنع مطلع عام 2020».



يبلغ رأسمال سوهاج الوطنية قبل قرار الجمعية 21 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بين %23 لهيئة الإصلاح الزراعى، و%8 لنقابة الزراعيين، و%4 لنقابة التطبيقيين، و%65 لمساهمين أفراد.



أشار المصدر إلى أنه زيادة رأس المال على مرحلتين، الأولى بتخصيص 8 أسهم مجانية لكل سهم ليصل رأس المال إلى 41 مليون جنيه، يليها زيادة أخرى ليصل رأس المال إلى 200 مليون جنيه.



أبدى المصدر تفاؤله بشأن مشاركة الجهات الحكومية المساهمة بالشركة، فى زيادة رأس المال، عبر تقدمهم للحصول على قرض من صندوق الائتمان الزراعى، لتمويل مشاركتهم بزيادة رأس المال، وحال عدم التحقيق تعرض الزيادة على المستثمرين الأفراد بالبورصة.



كانت «المال« قد انفردت مرخراً بالكشف عن سعى الشركة لإطلاق خطة توسعية فى العام الحالى، معتمدة فى ذلك على تأجير مطحنها لصالح شركة «الطحانون المصريون« بقيمة 3.8 مليون جنيه، بجانب إجراء زيادة رأسمال بالبورصة، فى أعقاب قرار إدارة البورصة عن تفعيل حق الاكتتاب بسوق خارج المقصورة، بهدف إتاحة الفرصة للشركات غير المقيدة لزيادة رؤوس أموالها.



أكد المصدر أن الشركة تطمح فى تحسن الملاءة المالية عبر زيادة رأس المال، بالإضافة لإنهاء تأجير مطحنها، الذى يتزامن مع بدء نشاط مصنع المكرونة، بما يدفعها لمخاطبة إدارة البورصة للعودة من جديد للتداول فى سوق داخل المقصورة بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها.



تملك سوهاج الوطنية أرض مساحتها 44 ألف متر، بمحافظة سوهاج، فيما دخلت فى مفاوضات لاحتمالية دخول شركة الطحانون المصريون ضمن هيكل الميلكة، وفقاً للمصدر.



يذكر أن «سوهاج الوطنية« إحدى الشركات التى كانت مقيدة بالبورصة، قبل أن تشطب، ويجرى التداول على أسهمها حاليًا فى سوق الآوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل، فى ظل عدم توافقها مع قواعد القيد فى عام 2009، وتعمل فى مجال طحن القمح، وتمتلك مطحنًا بمنطقة أخميم، مختصًّا بإنتاج الدقيق، واستخراج الدقيق المستخدم فى إنتاج خبز الفينو.







