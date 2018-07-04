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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات يزور مصنع إلكترونيات العربية للتصنيع غدا
الأربعاء 04 يوليه 2018 01:29 م
عمرو طلعت
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عمرو طلعت
المال – خاص
يقوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات صباح غد الخميس بجولة تفقدية في الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاتصالات، في تصنيع وإنتاج التابلت الخاص بوزارة التربية والتعليم والعديد من الصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
كما سيقوم وزير الاتصالات بجولة تفقدية لخطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة.
وتستهدف وزارة الاتصالات زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 3 مليارات دولار خلال العام المقبل بدلا من 2 مليار دولار فى 2018.
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