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رياضة
ميدو: تحقيق اتحاد الكرة يجب أن يشمل رئيس البعثة ومدير المنتخب
الأربعاء 04 يوليه 2018 01:16 م
ميدو 12
أخر الأخبار
ميدو 22
أحمد صبرى
أثنى أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي على قرار اتحاد الكرة بفتح تحقيق مع اللاعبين الذين أجروا لقاءات تلفزيونية مقابل أموال في معسكر المنتخب بروسيا أثناء نهائيات كاس العالم.
واضاف فى تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر" : "قرار اتحاد الكرة بفتح تحقيق بشأن تقاضي بعض اللاعبين أموالا مقابل عمل لقاءات تلفزيونية من داخل معسكر المنتخب ومعاقبة هؤلاء هو قرار جيد جدا".
وتابع: "لكن أليس من العدل أن يشمل هذا التحقيق مدير المنتخب ورئيس البعثة وسؤالهم عن كيف تمت هذه اللقاءات دون علمهم؟".
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