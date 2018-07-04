القلعة للبورصة: العربية للتكرير ضمن برنامج الطرح من 2019

القلعة للاستشارات 202

رجب عزالدين



قالت شركة القلعة للاستشارات المالية إنها تدرس توقيتات طرح حصص من أسهم عدد من شركاتها التابعة في البورصة المصرية .



جاء ذلك في بيان تأكيدي ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته جريدة المال أمس الثلاثاء تحت عنوان القلعة تدرس طرح 30% من أسهم العربية للتكرير بالبورصة في 2019.



وقالت القلعة فى البيان إن شركة العربية للتكرير ضمن الشركات التى تدرس طرحها خلال السنوات القادمة بدءا من 2019 مشيرة إلى أنها ستحافظ على حالة السيطرة على تلك الشركات فى حالة الطرح.



وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة إن شركته تعمل على برنامج لطرح أسهم شركاتها التابعة في البورصة، ضمن استراتيجية ممتدة خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأضاف هيكل فى تصريحات للمال إن البرنامج يُنتظر أن يبدأ بجزء من أسهم شركة طاقة عربية في الربع الثالث من 2019، يعقبها قبل نهاية العام نفسه، طرح نحو %30 من العربية للتكرير، التي تمتلك %69.47 من مشروع الشركة المصرية للتكرير، والمعروف إعلاميًّا باسم مصفاة مسطرد.