«الاستثمار» تعتمد تشكيل صندوق تغطية أضرار النقل السريع

محسن إسماعيل

مروة عبد النبى



اعتمدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع لمدة 3 أعوام، تنتهى فى يوليو 2021، برئاسة محسن إسماعيل بموجب القرار 131 لعام 2018.



يشكل المجلس بعضوية علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين بصفته، وحسين عطاالله، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته، ممثلآ لشركات التأمين العامة، وعبد الرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى بصفته، ممثلا لشركات التأمين الخاصة تكافل، والعضو المنتدب لشركة رويال بصفته، ممثلا لشركات التأمين الخاصة، وحسين عبد الغفار خبيرًا إكتواريًا للصندوق.



على صعيد متصل قال محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن هناك دراسة إكتوارية جديدة لتعديل نسبة الاشتراكات المحصلة من شركات التأمين والمقدرة %3 من أقساط التأمين الإجبارى على السيارات.



أشار إسماعيل إلى أن طلب إجراء دراسة إكتوارية جديدة فى أول مجلس إدارة مقبل للضندوق، لمعرفة النسبة المناسب تحصيلها منها لسد العجز فى التعويضات التى تتراكم من عام لآخر، رغم انتظام شركات التأمين المستمر فى دفع حصتها من الاشتراكات.



أضاف أن العام قبل الماضى شهد الصندوق عجزًا فى التزاماته حتى بعد سداد كل شركة حصتها، ما استدعى قيام شركات التأمين التى تزاول إجبارى السيارات بسداد العجز، بما يتوافق مع حصتها السوقية من هذا الفرع.



أوضح أن تغطية العجز بصندوق الحوادث المجهلة بموجب المادة «12» بالنظام الأساسى، التى تنص على أنه حال وجود فائض فى الإيرادات عن المصروفات، يرحل احتياطى للصندوق، أما حال وجود العجز فى موارد الصندوق، تلتزم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإجبارى بسداد هذا العجز وفقآ لنسبة كل شركة من المتحصلات.



أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن الدراسة الإكتوارية الأولى التى أجريت للصندوق عند تأسيسه عام 2007، لم تحدث منذ أكثر من 10 أعوام، ما جعل نسبة %3 المحصلة من الشركات غير ملائمة مع ارتفاع حجم التعويضات التى يسددها الصندوق سنويآ، وتزايد وعى المواطنين بوجود كيان يقوم بالتعويض عن الحوادث المجهولة فى عدد من الحالات.



من المعروف أن «صندوق الحوادث المجهلة» يقوم بصرف التعويضات لطبقآ للمادة 8 من قانون رقم 72 لعام 2007، بشأن التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بواقع 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة، أو العجز الكلى المستديم، ونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئى المستديم تساوى نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.



قال أحد كبار الخبراء الإكتواريين بسوق التأمين، أن صندوق الحوادث المجهلة يحتاج الى دراسة إكتوارية حديثة، تحدد النسبة الصحيحة لسد عجز التزامات الصندوق تجاه عملاءه، وتصل إلى 11% إلا أن ذلك تقابله الشركات بالرفض.



أضاف أن شركات التأمين حققت حصيلة أقساط تأمينية من إجبارى السيارات بقيمة 1.03 مليار جنيه، نهاية العام المالى 2016/2017 مقابل 912 مليون جنيه للعام 2015/2016، تحصل نسبة %3 منها، المقدرة 30.9 مليون جنيه لصالح صندوق الحوادث.



لفت إلى أنه إذا حسبت نسبة %6 على نفس حصيلة الأقساط تصل حصة الاشتراكات المطلوب سدادها من شركات التأمين 61.7 مليون جنيه، علاوة على ارتفاعها إلى 113.2 مليون جنيه، حال تحصيلها على نسبة %11 وهى النسبة الأمثل لتغطية التزامات الصندوق.