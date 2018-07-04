وزيرا قطاع الأعمال العام والصناعة يبحثان تعزيز التعاون المشترك

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المال- خاص



بحث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير الصناعة والتجارة عمرو نصار، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.



وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان صحفي، إن تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين يسهم في تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام بما يدعم الصناعة المحلية ويسهم في زيادة قدرتها التنافسية ومعدلات التصدير من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في العديد من الصناعات.



وبحث الوزيران، سبل التعاون في مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستعرضا صناعتي الغزل والنسيج وقطاع السيارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والطاقات الصناعية غير المستغلة، بحسب البيان.



وأكد الوزيران، على تقديم الدعم الكامل للتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الصناعي، بحسب البيان.



وتعد هذه المرة الثانية التي يجتمع فيها الوزيران لبحث التعاون المشترك.