«إنترادوس» السورية تبدأ إجراءات تصعيدية ضد «عامر جروب» نهاية يوليو

ابن سينا للقرى والفنادق السياحية

منى عبدالبارى



دخلت الأزمة بين شركتى «عامر جروب» و«إنترادوس» السورية حول مشروع بورتو طرطوس السياحى فى دمشق منعطفاً جديداً مع تهديد محامى إنترادوس باتخاذ اجراءات تصعيدية ضد «عامر جروب» بنهاية الشهر الجارى.



وقال عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة مكتب الشريف للاستشارات القانونية ووكيل إنترادوس فى النزاع، إنه سيقوم بتحريك دعوى قضائية ضد مجموعة عامر جروب لحفظ حقوق الشركة السورية، وذلك بعد انتهاء فترة التظلم الذى تقدمت به «عامر» ضد قرار محكمة الاستئناف بوقف إجراءات التحكيم بسبب طول أمدها دون الفصل فى النزاع، وتنتهى فترة التظلم من القرار فى 21 يوليو الجارى.



وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بوقف إجراءات التحكيم بين الشركتين فى 27 مايو الماضى أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى نظراً لتأخر الفصل فى النزاع.



ويعود أصل النزاع إلى عام 2008 عندما عقدت مجموعة إنترادوس السورية شراكة مع مجموعة عامر القابضة لإنشاء مشروع سياحى فى سوريا تحت اسم بورتوطرطوس، وتتولى عامر فيه التمويل والإنشاءات والإدارة على أن يتم الانتهاء منه فى عام 2012، غير أن نسبة الانجاز فى المشروع لم تتعد %4 حتى تقدم الشركة السورية بدعوى التحكيم فى أكتوبر 2014.



وقال الشريف إن تأخر إجراءات التحكيم وعدم البت فى النزاع حتى الآن هو ما دفع إنترادوس «التى تملك الحكومية السورية %30 من أسهمها إلى اللجوء للقضاء وطلب وقف إجراءات التحكيم.



وعلى الجانب الآخر، قال رياض رفعت، مدير علاقات المستثمرين بـ«عامر جروب» إن مركز القاهرة للتحكيم الدولى قد أكد إن قضية التحكيم سارية، مشيرا إلى أن الدعوى التى تقدمت بها «إنترادوس« لإنهاء التحكيم جاءت دون علم شركته وبناء على وقائع مغلوطة ومنقوصة، فضلا عن أنه تم تقديمها لمحكمة الاستئناف وهى غير مختصة بالأمر.



وقال بيان صدر عن «عامر« و«بورتو» جروب أمس : «إن التظلم ضد وقف التحكيم جاء فى المدة المحددة، وإن الإجراءات التى اتخذها الخصم -إنترادوس- والطعن المقدم منه ليس له أى أثر قانونى على القوائم المالية للشركة».



وعقب الشريف على ذلك: بأنه تم تحريك دعوى وقف التحكيم وفقا لقانون التحكيم المصرى، وبالتالى فإن لـ(إنترادوس) كل الحق فى إنهاء التحكيم، خاصة فى ظل طول مدته والتى استمرت 4 سنوات كاملة من 2014 إلى 2018، ولم يُتخذ فيها أى حكم بات ونهائى».



ووفقا للمادة 45 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فإن الفقرة (1) تنص على أنه: «على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال 12 شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على 6 أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك».



وتنص الفقرة (2) على أنه: «إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفترة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أوبإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها».