الحكومة تعرض حماية البيانات «أونلاين» على البرلمان أكتوبر المقبل

مجلس الوزراء

■ محمد حجازى: الغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. و«إيتيدا» جهة التنفيذ



محمود جمال



ينتظر مجلس الوزراء، انتهاء وزارة العدل، من مراجعة مسودة قانون حماية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت تمهيداً لعرضه على البرلمان فى أكتوبر المقبل.



وأوضح الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن القانون يشمل 51 مادة، وتم الاستناد فى إعداده على تجارب عدة دول أوروبية وعربية، منها إنجلترا وإيرلندا وفرنسا، بهدف حماية خصوصية الأفراد «أونلاين»، وجذب استثمارات أجنبية بخدمات مراكز التعهيد والداتا سنتر، ورفع مستوى الوعى الأمنى.



جاء ذلك على هامش مؤتمر «حماية البيانات الشخصية ما بين الفرص والتحديات والمخاطر»، الذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للصناعات أول أمس، بحضور وزارء الاتصالات السابقين.



وأكد حجازى أن بنود القانون تتوافق مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية المعروفة بإسم «GDPR»، والتى دخلت حيز التنفيذ فى 25 مايو الماضى، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصرى والمخاطر المحيطة به، لافتا إلى أن المستخدم يمتلك نفس الحقوق والالتزامات المنصوص عليها فى تلك اللائحة، والمتعلقة بطرق معالجة البيانات وأساليب استخدامها.



وأضاف أن القانون يتضمن غرامات مالية على المنتهكين تتدرج من 50 ألف إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب عقوبة بالحبس من يوم واحد وحتى 3 شهور، كما يلزم بضرورة إخطار الجهات المعنية، والامتثال للتشريع.



وأشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، ستكون الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، موضحا أن هناك فارقاً كبيراً بين حماية البيانات الشخصية، والتصدى للهجمات الإلكترونية «القرصنة»، مشيراً إلى أن المركز المصرى للاستجابة لطوارىء الحاسب الآلى «سيرت»، هو الجهة المنوطة للتحقيق فى حوادث القرصنة.



وأضاف أن الشخص الذى يتم اساءة استخدام بياناته دون علمه، سيتمكن من مقاضاة المسئول عن ذلك، خاصة أن القانون ينص على منح تراخيص وتصاريح للجهات والشركات التى تكشف بيانات عملائها بموافقتهم، حسب نوعية نشاطها.



ويفرض قانون GDPR غرامة 20 مليون يورو، أو %4 من إيرادات الشركات المنتهكة لبيانات مواطنى الاتحاد الأوروبى محليا وعالميا.