وزير النقل يتابع إجراءات تسهيل حركة الركاب بمحطة المرج القديمة

وزير النقل

محمود محسن



تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، محطة مترو المرج القديمة ورصيف المرج المؤقت للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات للركاب بعد غلق

محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة والانتهاء من أعمال تطوير المرج الجديدة.



وذكرت وزارة النقل ، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الوزير تفقد مساء أمس الرصيف المؤقت المخصص لخروج الركاب وأرصفة المرج القديمة المخصصة لدخول الركاب، وتابع الإجراءات التي قامت بها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والتجهيزات التي تشمل كاميرات مراقبة لمتابعة تشغيل المحطات وطفايات حرائق وإجراءات الحماية المدنية وتركيب أبواب لذوى الاحتياجات الخاصة بجوار البوابات برصيف المرج المؤقتة وكذلك أجهزة إكس راي والبوابات الإلكترونية للدخول والخروج.



كما تابع عرفات عمل اللجان التي شكلتها شركة المترو (8 لجان) والخاصة بالتواجد المستمر بمحطة المرج القديمة ورصيف المرج المؤقتة لتسهيل حركة الركاب أثناء فترة غلق محطة المرج الجديدة لمدة 5 أشهر.



ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتواجد أفراد المرور بمنطقة المرج لمنع ازدحام السيارات أمام المحطات وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية، واستمرار التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير ميني باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المرج القديمة ومن محطة المرج المؤقتة إلى المرج القديمة والجديدة، واستمرار إذاعة رسائل مسجلة بمحطة المرج الجديدة توضح لجمهور الركاب مواعيد وأسباب غلق المحطة، وذلك حرصا على التواصل معهم.