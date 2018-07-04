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سيـــاســة
نتنياهو يسمح لأعضاء الكنيست والوزراء بزيارة الأقصى
الأربعاء 04 يوليه 2018 10:51 ص
بنيامين نتنياهو
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بنيامين نتنياهو
متابعات:
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع الحظر عن زيارات أعضاء الكنيست والوزراء للمسجد الأقصى.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ذلك يتيح لأول مرة منذ أكتوبر 2015 زيارة أعضاء الكنيست المستفزين من اليمين المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، فقد أعلن نتنياهو في رسالة إلى رئيس الكنيست يولي ادلشطاين أنه سيسمح لأعضاء الكنيست بالصعود إلى "جبل الهيكل" (الأقصى) مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، معتبرا أنه وبعكس التعليمات السابقة والتجارب السابقة التي سمحت فقط لأعضاء الكنيست بزيارة الحرم القدسي الشريف، سيسمح نتنياهو هذه المرة بزيارة حتى للوزراء من اليمين.
واختبر نتنياهو وشرطة القدس في شهر أغسطس الماضي مسألة السماح بزيارات أعضاء الكنيست الإسرائيليين للحرم القدسي الشريف، وسمح في حينه بزيارة من قبل عضو الكنيست شولي موعاليم ريفائيلي (البيت اليهودي) والحاخام يهودا غليك (الليكود) الداعي إلى هدم المسجد الأقصى والتمهيد لبناء الهيكل العبري الثالث في نفس المكان، والذي بحبس الديانة اليهودية يعتقد أنه كان في الماضي يأوي هيكل سليمان.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أمر سابقا، شرطة القدس بمنع كل أعضاء الكنيست والوزراء من دخول المسجد الأقصى المبارك لأي سبب كان حتى إشعار آخر في محاولة لتهدئة الأوضاع في القدس.
إلى ذلك، طالب اليمين الإسرائيلي ونوابه مساء الثلاثاء بفتح المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أمام صلاة اليهود طوال الوقت وليس فقط أمام الزيارات ومنع الصلاة في ساعات محددة من النهار فحسب.
وأعلن عضو الكنيست الحاخام يهودا غليك أنه يبارك ويهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قراره السماح بزيارات أعضاء الكنيست والوزراء إلى الحرم القدسي.
ودعا جليك نتنياهو إلى إتمام هذا التغيير والسماح لأعضاء الكنيست بالصعود إلى جبل الهيكل طوال الوقت للمستوطنين والسياح.
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