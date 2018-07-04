الزمالك يعلن تشكيل قطاعات الناشئين

نادي الزمالك - صورة أرشيفية

وكالات:



اعتمدت اللجنة الفنية لشؤون كرة القدم بنادي الزمالك والتي تضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ومعه فاروق جعفر وأحمد مرتضي منصور تشكيل قطاعات الناشئين ومدارس الكرة تحت إشراف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.



وتتكون من غانم سلطان رئيس قطاع الناشئين ونبيل محمود نائبا له.

(وجاء التشكيل كالتالي:

قطاع الناشئين:

بدر حامد: مدير فني للقطاع

عادل المأمور: مدير فني لمدربي حراس مرمى القطاع

ايمن طاهر: مدير فني لحراس مرمى القطاع

أحمد بدوى: المدير الإداري لقطاعات الكره

شكري حسن: مدير إداري .

ايمن فريد: طبيب

محمد عباس : مخطط احمال

علاء الجوهري: مخطط احمال

محمد عصمت: مدرب احمال بدنية

محمود سعيد: مسئول شؤون ادارية وقيد الكتروني

حسن بصري: رئيس اللجنه الفنية

سعيد الجدي وهشام ابراهيم وايمن مشالي ووليد صلاح عبداللطيف ونزيه عطيه وايمن اليمني وسعيد لطفي أعضاء اللجنه الفنية

احمد ابراهيم السيد: مسئول مالي



الأكاديمية الرئيسية:

محمد رأفت : مدير الاكاديميه

عادل دسوقي: مدير فني للاكاديميه

سمير محمد علي : مدير فني حراس المرمي

احسان الشحات: مساعد المدير الفني لمدربي الحراس

محمد فوزي: مدير اداري

عبدالرحمن ابراهيم يوسف :طبيب



المدرسة الاساسية:

حسين عبداللطيف: مدير فني

نصر إبراهيم: مساعد المدير الفني

مجدى سالم: مخطط برامج التدريب

محمد أحمد: عضو اللجنة الفنيه

محمد صبحي: المدير الإداري

صالح جابر: مسؤول إداري / شؤون لاعبين – شؤون ادارية

محمد يحيي: طبيب

محمد حسن وسامح إسماعيل ومنصور حافظ وسيد سلامه وعمرو عبدالمجيد أعضاء لجنه فنيه

رامي كامل: مسؤول مالي