EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
«درشال» تطرح سيارات DFlZ الكهربائية محليا
الثلاثاء 03 يوليه 2018 09:59 م
سيارة درشال الكهربائية
أخر الأخبار
سيارة درشال الكهربائية
أحمد عوض
قال حسن الدسوقي، رئيس شركة درشال، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات 100 مليون جنيه لصناعة سيارات Dfm وDflz محليا على خطوط مصانع الهندسية للسيارات، موضحا أنه تم إعداد خطة للوصول إلى نسبة مكون محلي 70% خلال 5 سنوات.
وأضاف أن شركته دشنت خط إنتاج لتصنيع الشواحن الكهربائية بمصانع الهندسية للسيارات، بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية، ولتعزيز الفرص التنافسية بالسوق المحلية، مضيفا أن درشال تستهدف تصدير طرازاتها للأسواق المجاورة.
وجاء ذلك على هامش إطلاق طراز "m5" الكهربائية، فئة الفان، سعة 8 ركاب، المدعومة بمحرك قوة 40 Hp، بعزم أقصي للدوران 80 نيوتن متر، بسعر 575 ألف جنيه.
وأكد محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، سيسهم في ترشيد معدلات الاستهلاك والانبعاثات، مضيفًا أن شركته أعدت خطة لتطوير كافة الشركات التابعة لها من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركات العالمية، وفي إطار رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
من جانبه، أكد أشرف البير، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن شركته أعدت خطة بالتعاون مع درشال للصناعة على تصنيع 10 آلاف سيارة، و2000 شاحن كهربائي بنسبة مكون محلي 70% خلال الخمسة السنوات المقبلة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا