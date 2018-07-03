«درشال» تطرح سيارات DFlZ الكهربائية محليا

سيارة درشال الكهربائية

أحمد عوض



قال حسن الدسوقي، رئيس شركة درشال، إن شركته تعتزم ضخ استثمارات 100 مليون جنيه لصناعة سيارات Dfm وDflz محليا على خطوط مصانع الهندسية للسيارات، موضحا أنه تم إعداد خطة للوصول إلى نسبة مكون محلي 70% خلال 5 سنوات.



وأضاف أن شركته دشنت خط إنتاج لتصنيع الشواحن الكهربائية بمصانع الهندسية للسيارات، بهدف تخفيض التكلفة الاستيرادية، ولتعزيز الفرص التنافسية بالسوق المحلية، مضيفا أن درشال تستهدف تصدير طرازاتها للأسواق المجاورة.



وجاء ذلك على هامش إطلاق طراز "m5" الكهربائية، فئة الفان، سعة 8 ركاب، المدعومة بمحرك قوة 40 Hp، بعزم أقصي للدوران 80 نيوتن متر، بسعر 575 ألف جنيه.



وأكد محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، أن طرح السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، سيسهم في ترشيد معدلات الاستهلاك والانبعاثات، مضيفًا أن شركته أعدت خطة لتطوير كافة الشركات التابعة لها من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركات العالمية، وفي إطار رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.



من جانبه، أكد أشرف البير، رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات، أن شركته أعدت خطة بالتعاون مع درشال للصناعة على تصنيع 10 آلاف سيارة، و2000 شاحن كهربائي بنسبة مكون محلي 70% خلال الخمسة السنوات المقبلة.