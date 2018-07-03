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سيـــاســة
أسامة هيكل : عائق الاستثمار أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم
الثلاثاء 03 يوليه 2018 08:59 م
أسامة هيكل
أخر الأخبار
أسامة هيكل
أحمد صبرى
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الرأى العام داخل مجلس النواب استقر وأجمع على ضرورة وقف زيادة الأسعار؛ حتى لا يتحمل المواطن أعباء أكثر على كاهله.
وأضاف، فى لقاء له مع برنامج الحياة مصر على قناة الحياة، أن العائق الرئيسي للاستثمار هو أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدًا أن الحكومة تتجه لتشجيع الاستثمار من خلال الإجراءات التى اتخذتها.
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