أسامة هيكل : عائق الاستثمار أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم

أحمد صبرى

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الرأى العام داخل مجلس النواب استقر وأجمع على ضرورة وقف زيادة الأسعار؛ حتى لا يتحمل المواطن أعباء أكثر على كاهله.

وأضاف، فى لقاء له مع برنامج الحياة مصر على قناة الحياة، أن العائق الرئيسي للاستثمار هو أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدًا أن الحكومة تتجه لتشجيع الاستثمار من خلال الإجراءات التى اتخذتها.