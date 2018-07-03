مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة الكويت و القاهرة وهبوط السعودية

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة الكويت والقاهرة وهبطت مؤشرات 3 بورصات تصدرتها السعودية بسبب موجة بيع أسهم قيادية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة تقدم بحوالى 0.4 % ليسجل 16421 نقطة مع صعود سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.2% .



وكسب مؤشر بورصة الكويت أكثر من 1.5 % ليتجاوز 5001 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة حوالى 0.5 % ليرتفع إلى 9188 نقطة.



وصعد مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.3 % ليصل إلى 2839 نقطة بفضل أسهم البنوك والشركات العقارية مع ارتفاع سعرى سهمى بنك الإمارات دبي الوطني وشركة إعمار للتطوير 1.4 و2 % على الترتيب.



وكان سعر سهم شركة الخليجية للاستثمارات العامة من بين الأسهم التي حققت أكبر مكاسب بصعوده 1.9 % بعد أن قالت الشركة أمس الاثنين إنها تلقت موافقة تنظيمية لخفض رأسمالها المساهم به إلى 586.7 مليون درهم من 1.79 مليار درهم. ويبدأ سريان ذلك من 15 يوليو الجارى.



ولكن سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال للمقاولات هوى بأكثر من 9.9 % لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى حوالى 73 % ليسجل أسوأ أداء بين المؤشرات المدرجة على مؤشر سوق دبي .



بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.08 % ليستقر عند حوالى 1311 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.5 % ليسجل 8236 نقطة مع انفاض سعر سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 1.9 % ، بينما تراجع سعر سهم بنك الراجحي، ثاني أكبر بنك في البلاد، 0.9 % كما هبط سعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.3 % وانخفض سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 % .



ومع ذلك فقد شهدت المملكة تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية على أسهم قيادية في الأشهر الماضية، تحسبا لرفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة كما أعلنت الشهر الماضى مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها ستبدأ في إدراج بورصة المملكة في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة.



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.2 % لينزل إلى 4570 نقطة مع تراجع سعر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 %.



وخسر مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.4 % ليستقر عند 4537 نقطة.