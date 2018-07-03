EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
البنك الدولي: 5.3% معدل النمو بمصر هذا العام
الثلاثاء 03 يوليه 2018 06:31 م
البنك الدولى
أخر الأخبار
البنك الدولى
سمر السيد
توقّع البنك الدولي، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، تسجيل معدل النمو بمصر نحو 5.3% فى العام الحالي 2018 تصل إلى 5.7% فى العام المقبل ونحو 5.8% فى عام 2020، مشيرًا إلى أنه سجل نسبة 4.6% فى العام الماضي.
وأضاف التقرير أن استثمارات مصر وصافي صادراتها سجلت تحسنًا مدعومة باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي، كما نمت الاحتياطيات الدولية في مصر والمغرب، مدعومة بتدفقات رأس المال.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم إلى حد كبير في عام 2018، و انخفض إلى 13ُ في أبريل الماضي من الارتفاع الكبير الذى سجله، وهو أكثر من 30% في يوليو 2017، مشيرًا إلى أن ذلك سمح للبنك المركزي بتطبيق تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام لدعم النشاط.
البنك الدولي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا