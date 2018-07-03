سمر السيد









توقّع البنك الدولي، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، تسجيل معدل النمو بمصر نحو 5.3% فى العام الحالي 2018 تصل إلى 5.7% فى العام المقبل ونحو 5.8% فى عام 2020، مشيرًا إلى أنه سجل نسبة 4.6% فى العام الماضي.





وأضاف التقرير أن استثمارات مصر وصافي صادراتها سجلت تحسنًا مدعومة باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي، كما نمت الاحتياطيات الدولية في مصر والمغرب، مدعومة بتدفقات رأس المال.





ولفت إلى تراجع معدل التضخم إلى حد كبير في عام 2018، و انخفض إلى 13ُ في أبريل الماضي من الارتفاع الكبير الذى سجله، وهو أكثر من 30% في يوليو 2017، مشيرًا إلى أن ذلك سمح للبنك المركزي بتطبيق تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام لدعم النشاط.



